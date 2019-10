Carrie Underwood (36) schwelgt im absoluten Liebesglück! Seit elf Jahren ist die Country-Sängerin mit dem ehemaligen Hockey-Profi Mike Fisher (39) liiert – und das Paar musste seitdem auch schon schwere Zeiten durchmachen: Die Musikerin hat drei Fehlgeburten hinter sich. Mittlerweile ist Carrie stolze Zweifach-Mama von ihren Söhnen Isaiah und Nesthäkchen Jacob – und eine überglückliche Ehefrau. Zum Liebesjubiläum machte sie ihrem Mike nun eine zuckersüße Liebeserklärung.

"Vor elf Jahren traf ich die Liebe meines Lebens: Geduldig, nett, der beste Vater und natürlich gutaussehend! Jemand, der mich und all meine Fehler akzeptiert, in vielerlei Hinsicht ähnlich ist wie ich – in manchen Fällen aber auch das Gegenteil", schrieb die Blondine zu einem gemeinsamen Pärchen-Foto auf Instagram. Darauf lächeln sie und ihre bessere Hälfte in die Kamera.

Zur Feier ihres Jahrestags gönnten sich die Turteltauben offenbar eine kinderfreie Date-Night. "Ein seltener Abend mit tollem Essen und noch besserer Gesellschaft und Unterhaltung. Auf so viele weitere gemeinsame Jahre. Ich liebe dich, Schatz", schrieb die 35-Jährige weiter.

Getty Images Mike Fisher und Carrie Underwood mit ihrem Sohn Isaiah

Instagram / carrieunderwood Mike Fisher und Carrie Underwood, Oktober 2019

Getty Images Carrie Underwood und ihr Mann Mike Fisher bei den CMA Awards 2018

