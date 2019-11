Caitlyn Jenner (70) geht nicht zum ersten Mal ins Dschungelcamp! Die heute 70-jährige Amerikanerin trat in der ersten Staffel des US-Dschungelcamps noch als Bruce Jenner (70) auf. 2017 entschloss sich dieser zu einer Geschlechtsumwandlung, um fortan als Frau zu leben. Jetzt wirkt Caitlyn in der britischen Ausgabe der Show mit und gilt als der bestbezahlte Star seit Beginn dieses Formats. Doch verschafft ihre frühere Teilnahme ihr einen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten?

Schon 2003 schaffte es der Transgender-Star in der amerikanischen TV-Version bis in die letzte Woche. Ein Platz auf dem Siegertreppchen blieb Caitlyn jedoch verwehrt. Darauf standen stattdessen Joan Rivers' (✝81) Tochter Melissa Rivers (51), der Komiker John Melendez (54) und Jennifer Lopez' (50) Ex-Freund Cris Judd (36). Dennoch ist es durchaus möglich, dass Caitlyns Teilnahme vor 16 Jahren ihr bei der aktuellen Show im australischen Dschungel helfen könnte – auch wenn sie laut DailyMail behauptet, keine Ahnung davon zu haben, wie das Format funktioniere.

Noch über ein anderes Thema wird spekuliert: Es scheint, dass Caitlyn während der Show nicht über ihre Geschlechtsumwandlung sprechen wird. In einem Interview mit The Mirror sagte sie entschlossen: „Ich spreche nicht darüber. Ja, ich hatte eine Umwandlung meines Geschlechts und das war für mich wichtig. Für viele Transsexuelle ist das nicht wichtig. Aber für mich war es das." Die Sendung "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" startet am Sonntag, den 17. November, auf ITV1.

Dia Dipasupil/Getty Images Caitlyn Jenner bei der "Vanity Fair"-Oscarparty 2018

Backgrid / Actionpress Caitlyn Jenner, November 2019

Getty Images/Jamie McCarthy Caitlyn Jenner bei einer Signierstunde im April 2017 in New York City

