Ihr großer Tag rückt in großen Schritten näher! Seit mittlerweile drei Jahren geht Devon Windsor (25) mit Johnny Dexter Barbara durchs Leben. Im Juni 2018 stellte der Unternehmer dem Victoria's Secret-Model dann die Frage aller Fragen – und nun steht in wenigen Tagen die große Hochzeit vor der Tür: Devon und ihr Verlobter sind mittlerweile an ihrer traumhaften Hochzeitslocation angekommen!

Wie Page Six berichtet, möchte sich das Paar am Wochenende das Jawort auf der Karibikinsel St. Barths geben. Auf der Gästeliste soll unter anderem auch Model-Kollegin Shanina Shaik (28) stehen. Im Netz hält die 25-Jährige Braut in spe ihre Community derweil mit vielen schönen Insel-Bildern auf dem Laufenden. In ihrer Instagram-Story etwa gibt die Beauty ein paar traumhafte Eindrücke vom Strand – ob die beiden wohl genau dort die Trauung vollziehen lassen werden?

Erst vor einer Woche machten Devon und Johnny ihre Hochzeit dingfest. Via Social Media teilten die zwei ihren Fans mit, dass sie ihre Heiratslizenz besorgt haben. "Zuerst kommt die Liebe und dann... die Eheerlaubnis! Der erste Schritt ist damit getan", betitelte die Laufsteg-Queen ihr Posting.

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara, Mai 2018

Getty Images Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor im Dezember 2018

Instagram / devwindsor Johnny Dexter Barbara und Devon Windsor

