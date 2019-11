Jetzt gibt es erste Hinweise zu Sarah Lombardis (27) "Traumschiff"-Charakter! Die Sängerin reitet aktuell auf einer Erfolgswelle: Sie sitzt nicht nur in der aktuellen Staffel von Das Supertalent in der Jury – sie konnte auch eine Rolle in einer Episode der beliebten TV-Film-Reihe "Das Traumschiff: Antigua" ergattern! Seit bekannt ist, dass sie nun auch ein Teil der Crew ist, stellt sich die große Frage, welche Rolle die Brünette übernehmen wird. Nun dürfen sich Sarahs Fans über erste Details dazu freuen!

Wie das ZDF nun bekannt gab, wird die 27-Jährige Tanja Lohmeier spielen – und mit der teilt die "I Miss You"-Interpretin eine große Leidenschaft: Tanja arbeitet zwar an Bord des Schiffs als Kabinen-Stewardess – träumt aber eigentlich davon, einmal als Sängerin auf einer großen Bühne zu stehen. Um das möglich zu machen, wird dem quirligen Crew-Mitglied von ihren Kollegen unter die Arme gegriffen!

Neben Sarah ist auch Florian Silbereisen (38) am 26. Dezember an Bord des Kreuzfahrtschiffs zu sehen. Er wird Kapitän Parger verkörpern – und in seiner Rolle keinen leichten Einstieg haben: Staff-Kapitän Grimm – gespielt von Daniel Morgenroth – empfindet ihn als Rivalen, sodass es gleich beim Auslaufen des Schiffs zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden kommt!

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi auf der GLOW in Berlin, 2019

Timm, Michael / ActionPress Sarah Lombardi bei "Holiday on Ice" in Hamburg, 2019

Dirk Bartling / ZDF, "Das Traumschiff: Antigua" Daniel Morgenroth und Florian Silbereisen am Set von "Das Traumschiff: Antigua", 2019

