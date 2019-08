Eine große Premiere für Sarah Lombardi (26)! Bei der diesjährigen Staffel von Das Supertalent beurteilt die Sängerin zusammen mit Show-Urgestein Dieter Bohlen (65) und TV-Star Bruce Darnell (62) die Auftritte der Kandidaten. Als ehemalige DSDS-Teilnehmerin und Siegerin von Dancing on Ice hat Sarah Erfahrung damit, vor einer kritischen Jury zu stehen – selbst am Pult zu sitzen, ist nun aber ein ganz anderes Erlebnis. Im Netz teilte die Beauty ihre ersten Eindrücke mit den Fans und verkündete: Am Set der Castingshow fühlt sie sich pudelwohl.

"Ich muss schon gestehen, ich war echt aufgeregt, aber ich habe mich direkt wohlgefühlt neben Dieter und Bruce", schreibt Sarah auf Instagram zu einem Bild von sich und ihren Jurykollegen. Das Gefühl, plötzlich auf der anderen Seite zu sitzen, sei zwar komisch, scheint ihr laut dem Post aber zu gefallen. Zum Schluss hat Sarah für ihre Follower noch einige emotionale Worte parat: "Ich habe gelernt, dass es sich im Leben lohnt, immer wieder aufzustehen und zu kämpfen, um irgendwann seine Ziele erreichen zu können", gibt sie ihren Fans mit auf den Weg und bedankt sich für deren Unterstützung.

Bald wird Sarah noch in einem weiteren Format auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein: Neben Neu-Kapitän Florian Silbereisen (38) versucht sich die 26-Jährige als Schauspielerin. Die Traumschiff-Episode, in der sie mit an Bord sein wird, ist bereits abgedreht. In der Weihnachtszeit soll die Folge ausgestrahlt werden.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Sarah Lombardi im August 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Mai 2019

ActionPress Florian Silbereisen im Juli 2019

