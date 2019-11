Na, da können sich die Fans von Grey's Anatomy aber auf etwas gefasst machen! Seit einigen Wochen flimmert die sage und schreibe 16. Staffel der beliebten Arztserie über die TV-Bildschirme. Zwar sind die brandneuen Folgen aktuell nur in den USA angelaufen, aber schon jetzt kommen auch die deutschen Zuschauer immerhin schon ein bisschen auf ihre Kosten. Denn: Schauspielerin Jaicy Elliot verriet nun, wie aufregend die 16. Season wird.

Jaicy, die in der Serie die Assistenzärztin Taryn Helm verkörpert, war im Interview mit PureWow offenbar richtig in Plauderlaune und verriet spannende Details."Die Staffel hat begonnen und es war ein Chaos. Es passieren so viele Dinge. Es gibt ein neues Krankenhaus und Leute wurden festgenommen", gab die Blondine preis. Doch natürlich darf der TV-Star noch nicht alles verraten – schließlich ist das Grey Sloan Memorial Hospital bekannt für seine Überraschungen. "Es ist ein sehr intensives Jahr für alle. Ich freue mich sehr, das alles bald zu sehen", ließ sie immerhin in Hinblick auf die Dreharbeiten durchblicken.

Während sich Jaicy zur aktuellen Handlung sonst in Schweigen hüllte, schwärmte sie aber immerhin von ihren Lieblingsszenen – und da hatte "Grey's Anatomy" in den vergangenen Jahren einiges zu bieten. "Der Flugzeugabsturz, die Schießerei, all das waren wirklich intensive Momente, in denen ich meine Tränendrüsen geleert habe", erinnerte sie sich zurück.

