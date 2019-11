Die einen lieben es, die anderen sind entsetzt! Instagram kündigte erst vor wenigen Stunden an, dass auch die deutschen User in Zukunft keine Likes mehr sehen können. In anderen Ländern läuft diese Testphase bereits seit einigen Wochen. Die Follower können zwar noch "Gefällt mir"-Angaben hinterlassen, aber nur derjenige, der das Bild gepostet hat, kann noch sehen, wie viele Likes er dafür bekommen hat. Die Promiflash-Leser sind sich uneinig, ob das eine tolle oder eine furchtbare Idee ist!

Bei einer Promiflash-Umfrage stimmten satte 4.509 von insgesamt 6.824 (Stand: 14.11.; 23 Uhr) Lesern dafür, dass die Like-Sperre eine gute Sache sei. Damit sind 66,1 Prozent der Fans ohne Likes auf Instagram glücklicher. "Na endlich, Karma hat meinen Wunsch erhört", freute sich zum Beispiel ein Nutzer. Immerhin noch 2.315 Leser, also 33,9 Prozent, halten Instagram ohne Like-Zahlen für eine schlechte Idee: "So ein Schwachsinn. Was soll als Nächstes abgeschafft werden? Die Anzahl der Follower?", lautete ein weiterer Kommentar.

Tatsächlich scheint Instagram gerade im Umbruch zu sein. Der "Gefällt mir"-Bann ist nicht die einzige Veränderung in den vergangenen Monaten. So können zum Beispiel nicht mehr alle Nutzer die Diät-Posts einiger Influencer sehen. Auch die sogenannten Beauty-OP-Filter wurden mittlerweile abgeschafft.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Oktober 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Webstar

