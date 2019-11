T.R. Knight (46) hat sich einen neuen Job geangelt! Durch seine Rolle als George O'Malley in Grey's Anatomy wurde der Schauspieler berühmt. Nach dem tragischen Serientod seiner Figur im Jahr 2009 hörte man jedoch wenig von dem Theaterdarsteller. Das wird sich schon bald ändern: Kaley Cuoco (33) suchte die Besetzung für ihre neue Serie "The Flight Attendant" – und der 46-Jährige wurde nun dafür gecastet!

Theodore Raymond Knight, wie er mit vollen Namen heißt, übernimmt laut Deadline eine Rolle in der Ver-filmung des gleichnamigen Bestsellers von Chris Bohjalian. Neben Kaley, die als Stewardess Cassandra Bowden die Titelfigur verkörpert, mimt T.R. ihren Bruder Davey. Auch Schauspielerin Sonoya Mizuno und Game of Thrones-Star Michiel Huisman (38) werden in der Produktion zu sehen sein, die im kommenden Jahr anlaufen soll.

In dem Format spielt Kaley die Rolle einer Flugbegleiterin, die nach einer durchzechten Nacht in Dubai mit Gedächtnislücken und einer Leiche neben sich aufwacht. Zurück in ihrer Heimat New York wird sie vom FBI vernommen und glaubt selbst immer mehr daran, dass sie tatsächlich die Mörderin sein könnte.

Getty Images T.R. Knight 2018 in New York

Getty Images Schauspieler Michiel Huisman

LRNYC / MEGA Kaley Cuoco am Set von "The Flight Attendant"

