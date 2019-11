Peer Kusmagk (44) ist der Erste, der sich in der dritten Staffel Dancing on Ice auf die spiegelglatte Fläche wagte! Der Moderator startetet am heutigen Freitagabend mit einer Kür zu Robbie Williams' (45) Hit "Let Me Entertain You". Ein kleiner Patzer schlich sich dem Eis-Neuling allerdings ein: Peer landete während der Performance einmal auf dem Boden, rappelte sich aber schnell wieder auf. Von der Jury gab es deswegen natürlich ein bisschen Kritik – seine Ehefrau Janni Hönscheid (29) ist das allerdings schnuppe: Sie zitterte mit und ist megastolz auf ihren Peer!

Promiflash erwischte die Zweifachmama in der ersten Werbepause – kurz nachdem ihr Mann den Eiskunstlauf-Wettkampf als erster Teilnehmer eröffnet hatte. "Ich war total aufgeregt ehrlich gesagt, ich war, glaube ich, aufgeregter als Peer, wenn das möglich ist. Bin aber auch wahnsinnig froh, dass es jetzt endlich losgeht. Es war wirklich eine anstrengende Zeit, diese drei Monate. Wir haben gerade ein Baby bekommen und sich dann wirklich nicht zu sehen, war wirklich eine große Herausforderung. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf ihn."

Ohne den Support seiner Janni hätte Peer die vergangenen Monate des Trainings kaum überstanden, wie er kurz vor dem Beginn der Liveshow in seiner Instagram-Story schrieb: "Danke Janni! Dafür, dass du mir in den letzten Monaten den Rücken freigehalten, den Haushalt geschmissen, unsere Kinder gestillt und immer an mich geglaubt hast!" Wie fandet ihr Peers ersten Lauf? Stimmt ab.

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk in der ersten Folge von "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und seine Tanzpartnerin Kat bei "Dancing on Ice"

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk beim "Dancing on Ice"-Training

