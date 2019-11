Kommenden Freitag geht Dancing on Ice in die nächste Runde! Dabei müssen die Promis auf der spiegel-glatten Eisfläche erneut ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Doch Kandidatin Klaudia Giez (23) fürchtet unterschiedliche Startbedingungen für die Teilnehmer: Ihr Konkurrent Joey Heindle (26) habe einen großen Vorteil. Da er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ramona Elsener antritt, ist Klaudia der Meinung, die beiden könnten öfter trainieren als die anderen. Nun wehrt sich der Sänger gegen diese Vorwürfe!

"Das stimmt natürlich nicht", antwortet der ehemalige DSDS-Kandidat in einem Interview mit Promiflash. Auch das Paar halte sich an die vorgegebenen Zeiten, die ihnen zum Üben ihrer Performances zugeteilt würden. In seiner freien Zeit meide er die Eishalle sogar. "Wenn ich vier Stunden auf dem Eis war, gehe ich bestimmt nicht noch mal eine halbe Stunde freiwillig hin", betont er.

Freundin Ramona vertritt diesbezüglich ebenfalls ihren Standpunkt. Promiflash erklärt sie: "Das wäre von mir auch nicht professionell, über das Training hinaus zu coachen." Außerdem sei die Profi-Eisläuferin nach einer vierstündigen Übungseinheit körperlich viel zu geschafft, um mit ihrem Schatz weiter zu proben.

