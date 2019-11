Hugo Egon Balder (69) überrascht mit Hochzeitsnews! Der Moderator stand in der Vergangenheit bereits vier Mal vor dem Traualtar. Die Ehen mit seinen vorherigen Partnerinnen gingen jedoch jeweils wieder auseinander. Nun scheint er aber die Richtige gefunden zu haben: Mit seiner Partnerin Elena Su­mi­schew­skaja traute der 69-Jährige sich nun wortwörtlich erneut – und heiratete sie kürzlich still und heimlich im Chiemgau!

In einem Interview mit Bild verriet Hugo nun, dass die Hochzeit bereits vor wenigen Monaten stattgefunden habe: "Es war am 19. August, ziemlich spontan auf einem Bauernhof in Söllhuben – in der Gemeinde Riedering im Chiemgau." Die Heirat der beiden Turteltauben fiel offenbar sehr schlicht aus: "Wir wollten ganz allein heiraten, ungestört, ohne Rummel. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte uns getraut, nur die zwei Bauernhofgastgeber waren dabei, sonst niemand. Alles hat 15 Minuten gedauert, fertig!"

Ob Elena Hugo von der Hochzeit überzeugt hatte? 2017 war eine weitere Eheschließung für ihn nämlich noch völlig ausgeschlossen gewesen: "Ich bereue die Ehen nicht, aber ich habe mich oft zu schnell gebunden. Ich bin glücklich, aber es gibt weder Hochzeit noch Kinder. Hundertprozentig nicht." Die Beauty trägt nun übrigens den Nachnamen des TV-Stars.

Instagram / elenabalder1 Elena Balders Hand auf Hugo Egon Balders Hand, November 2019

Instagram / elenabalder1 Elena Balder und ihr Mann Hugo Egon, September 2019

Getty Images Hugo Egon Balder im Dezember 2006

