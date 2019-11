Jenna Dewan (38) ist schon total im Weihnachtsfieber! Die Schauspielerin erwartet mit ihrem Freund Steve Kazee (44) zurzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dass die Tänzerin schon einen beachtlichen Babybauch mit sich herumträgt, hält sie nicht davon ab, Events zu besuchen und ihre Wölbung in stylishen Looks zur Schau zu stellen. Und auch am Donnerstag wurde die Leinwandschönheit wieder zu einem absoluten Blickfang: Sie verzauberte in einer sexy Abendrobe!

Jenna stimmte sich am Donnerstag schon auf die nahenden Festtage ein und schmiss sich in einen atemberaubenden Style aus Satin. Unter dem blauen Gewand wölbte sich nicht nur deutlich ihr Bauch hervor, sondern sie setzte auch auf ein Mega-Dekolleté und einen hohen Beinschlitz. "Ich tauche ein in die Weihnachtsstimmung!", schreibt die Ex von Channing Tatum (39) zu einem Instagram-Pic, auf dem sie in ihrem Outfit vor einem geschmückten Tannenbaum posiert.

An dem Abend strahlte die TV-Beauty in ihrem Dress auch auf dem roten Teppich des Christmas Tree Lighting-Events von The Americana At Brand im kalifornischen Glendale. Vor Ort posierte der Step up-Star mit Schauspielerin Leighton Meester (33), die zu dem Anlass ein beigefarbenes Maxikleid trug.

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

BFA Jenna Dewan im November 2019

BFA Jenna Dewan und Leighton Meester im November 2019

