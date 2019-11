Günther Klum ist in Tanzlaune! Seit Freitagabend sind die deutschen Stars wieder im Eislauffieber: Bei Dancing on Ice wagten sie sich mit Profieisläufern auf die gefrorene Fläche und performten, was das Zeug hält. Heidis Papa schlüpfte zwar nicht selbst in die Schlittschuhe, war aber dabei, um Modelnachwuchs Klaudia Giez (23) anzufeuern. Wie Promiflash vor Ort beobachtete, hatte er während der Auftaktfolge auch richtig Spaß: In der Werbepause schloss er sich einem Flashmob an.

Promiflash war bei der ersten Liveshow anwesend und konnte sich von der guten Laune des 74-Jährigen überzeugen. Als das Publikum in der Werbeunterbrechung zwischen den Auftritten dazu aufgefordert wurde, für einen Flashmob seine Plätze zu verlassen, stimmten auch Günther und Ehefrau Erna klatschend mit ein. Den Auftrag, Klaudia mit K mit einer Video-Botschaft seiner Tochter zu überraschen, führte der Bergisch Gladbacher demnach sicherlich ebenfalls gerne aus.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zeigte sich von dem unerwarteten Gruß mehr als gerührt – und fiel dem Überbringer der Nachricht freudig in die Arme. "Du wirst das rocken und bloß nicht auf die Fresse fallen", war sich Heidi in dem Clip sicher und behielt damit recht: Mit 19 Punkten konnte sich Klaudia die beste Jury-Wertung des Abends sichern.

Sat.1/ Willi Weber Model Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Getty Images Heidi Klum mit ihrem Vater Günther beim Bambi 2015

SAT.1/Willi Weber Günther Klum und Klaudia mit K bei "Dancing on Ice"

