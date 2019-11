Was für eine Überraschung für Klaudia mit K (23)! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nimmt seit heute Abend an der dritten Staffel von Dancing on Ice teil – und kann dabei auf prominente Unterstützung aus ihrer TV-Vergangenheit bauen. Heidi Klums (46) Papa Günther Klum kommt extra in die erste Live-Show, um seinem Schützling liebe Worte mit auf den Weg zu geben. Und auch Heidi wendet sich in einer ganz persönlichen Videobotschaft an Klaudia!

Völlig von den Socken stand Klaudia vor ihrer Eis-Performance auf einmal Günther Klum gegenüber, der ihr eine Videonachricht von seiner berühmten Tochter höchstpersönlich überbrachte: "Hallo liebe Klaudia. Ich wollte dir alles, alles Gute wünschen, ich drücke dir die Daumen für ‘Dancing on Ice’. Du wirst das rocken und bloß nicht auf die Fresse fallen", flötete Heidi und machte ihrem ehemaligen Schützling damit sicher eine große Freude. Herr Klum hatte dem nur wenig hinzuzufügen. "Ja Klaudia, toi toi toi, fall bloß nicht auf die Fresse!"

Ob die Glückwünsche Klaudia auf dem Eis geholfen haben? Ihre Performance kam bei der Jury ein wenig durchwachsen an. Daniel Weiss (51) kritisierte: "Du siehst noch ein bisschen steif und stelzig aus." Katharina Witt (53) lobte allerdings die Entwicklung seit Klaudias chaotischen ersten Momenten auf der spiegelglatten Fläche im Training: "So chaotisch, wie du rüberkommst, so strukturiert warst du auf dem Eis." Am Ende wurde sie mit insgesamt 19 Punkten belohnt – die bisher beste Leistung des Abends.

