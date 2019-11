Eva Amurri Martino (34) entzweit ihre wachsende Familie! Die Schauspielerin verkündete erst im September zuckersüße Nachrichten: Zusammen mit ihrem Ehemann Kyle Martino erwartet sie ihren dritten Nachwuchs. Nachdem die ehemalige "Californication"-Darstellerin im Netz danach immer wieder stolz ihren Babybauch präsentiert hat, folgt nun der Schock für ihre Fans: Mitten in der Schwangerschaft haben sich Eva und Kyle plötzlich nach acht Jahren Ehe getrennt!

In einem langen Statement auf Instagram macht Eva die Trennung öffentlich: "Nach langer Überlegung und Arbeit an unserer Beziehung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns in Liebe zu trennen." Als enge Freunde und innige Partner würden sie in Zukunft gemeinsam ihre drei Kinder aufziehen. Von Rosenkrieg keine Spur! Das Liebes-Aus scheint tatsächlich einvernehmlich stattgefunden zu haben: "Wir haben mit der Zeit realisiert, dass unser Weg zum Glück als Familie in verschiedenen Richtungen liegt", erklärt die werdende Mami weiter.

Für viele Follower kommt das sicher überraschend – so hatte sich das Paar mit seinen Kleinen noch an Halloween in Verkleidung gezeigt. Und kurz zuvor hatte Eva auch ihren achten Hochzeitstag gefeiert. "Danke, dass du mit mir durch gute und schlechte Zeiten gehst", hatte die Blondine noch liebevolle Worte an den Ex-Kicker gerichtet.

Getty Images Schauspielerin Eva Amurri Martino

Getty Images Kyle Martino und Eva Amurri Martino und ihre Kinder

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino, Kyle Martino und ihre Kids

