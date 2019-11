Das hat sich Peer Kusmagk sicherlich anders vorgestellt. Am gestrigen Freitagabend gaben bei Dancing on Ice die ersten fünf der insgesamt zehn Promi-Teilnehmer ihr Können auf dem Eis zum Besten. Die Zuschauer entschieden, dass Peer Kusmagk mit seiner Tanzpartnerin Kat Rybkowski am kommenden Sonntag im Skate-Off um den Einzug in die nächste Runde laufen muss. Nun meldete sich der 44-Jährige nach dem Ergebnis das erste Mal zu Wort.

Kurz nach der Show waren Peer und Kat bei Theresia Fischer in der After-Show im Facebook-Livestream und standen ihr Rede und Antwort zu ihrer aktuellen Gefühlslage. "Wir haben uns eigentlich wirklich gut gefühlt, aber man unterschätzt, dass hier eine ganz andere Atmosphäre herrscht als beim Training", verriet der Schauspieler. Den Einzug ins Skate-Off sehe er aber alles andere als negativ: "Ich finde es einfach fair nochmal, die Möglichkeit zu haben, um zu zeigen, dass wir es besser können. Ich sehe das eher positiv und als Chance!", erklärte er.

Für seine Show am Sonntag habe sich das Tanzpaar bereits einiges vorgenommen. "Wir haben das ein oder andere Element eingebaut, mit dem wir beeindrucken wollen", ließ die Profi-Eiskunstläuferin bereits durchblicken. Außerdem müssen sich die beiden vor allem auf sich und auf das, was kommt, konzentrieren.

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und seine Tanzpartnerin Kat bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk in der ersten Folge von "Dancing on Ice"

Krick, Jens / ActionPress Peer Kusmagk und seine Trainerin Kat Rybkowski

