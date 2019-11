Für Peer Kusmagk (44) wird es am Sonntag in der zweiten Dancing on Ice-Folge eng! Am heutigen Freitagabend traten von den zehn Promi-Kandidaten erst einmal nur fünf an – die restlichen VIPs gaben ihre erste Eis-Performance in einer Gruppen-Kür zum Besten. Für Peer Kusmagk, Nadine Klein (34), Klaudia Giez (23), André Hamann (32) und Jenny Elvers (47) stand allerdings schon die erste richtige Bewertung an. Das schlechteste Paar muss am Sonntag im Skate-Off zittern – doch wen hat es erwischt?

Nach der Jurybewertung lagen eindeutig Jenny und ihr Eispartner Jamal hinten. Wegen ihrer gebrochenen Rippe war es den Juroren sowieso schwergefallen, sie fair zu bewerten. Am Ende sprangen für die Schauspielerin nur elf Punkte raus. Klaudia mit K hingegen sahnte mit 19 Punkten die beste Wertung des Abends ab. Doch die Anrufe der Zuschauer wendeten das Blatt noch einmal komplett: Am Ende erwischt es Peer – er muss kommenden Sonntag ins Skate-Off.

Doch was hat es mit dem Skate-Off auf sich? Eigentlich findet am Ende jeder "Dancing on Ice"-Sendung ein Battle der zwei schlechtesten Paare statt. Sie müssen noch einmal gegeneinander antreten. Das letzte Wort hat dann die Jury: Sie entscheidet, welches Duo noch einmal knapp einen Platz in der darauffolgenden Episode bekommt.

SAT.1/Willi Weber André Hamann mit Partnerin Stina bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Jenny Elvers mit ihrem "Dancing on Ice"-Partner Jamal

SAT.1/Willi Weber Klaudia Giez und ihr "Dancing on Ice"-Partner Sévan

SAT.1/Willi Weber Nadine Klein mit Eiskunstläufer bei Niko bei "Dancing on Ice"



