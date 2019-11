Dancing on Ice geht in die nächste Runde! Heute beginnt die dritte Staffel der Eiskunstlauf-Show mit insgesamt zehn Prominenten, die sich auf das rutschige Eis wagen. Während bereits Peer Kusmagk (44), Jenny Elvers (47), André Hamann (32), Klaudia Giez (23) und Nadine Klein (34) ihre Kür vor der Jury ablegten, fehlt noch die andere Hälfte der Paare. Auf deren Solo-Performance müssen die Zuschauer am heutigen Abend auch vorerst verzichten.

Der Moderator Daniel Boschmann (39) gab in der ersten Folge der Show bekannt, dass die nächsten fünf Promis erst am kommenden Sonntag mit ihren Tanzpartnern auf dem Eis stehen werden. Dazu zählen Nadine Angerer (41), Joey Heindle (26), Lina Larissa Strahl (21), Eric Stehfest (30) und Jens Hilbert (41). Aber die Zuschauer müssen in der heutigen Sendung nicht komplett auf sie verzichten, denn sie führen eine Gruppenkür mit den bereits bewerteten Paaren auf.

Viele Fans waren über diese Tatsache nicht sonderlich erfreut. Sie hätten lieber mehr Pirouetten auf dem Eis gesehen. "Das zieht sich alles in die Länge" und "Mehr Eislaufen", schrieben User auf Twitter. Wie hat euch die erste "Dancing on Ice"-Folge gefallen? Stimmt ab!

SAT.1/Willi Weber Jenny Elvers und Profi Jamal bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und seine Tanzpartnerin Kat bei "Dancing on Ice"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Klaudia Giez und ihr "Dancing on Ice"-Partner Sévan

Anzeige

Wie hat euch die erste "Dancing on Ice"-Folge gefallen? Ich fand es super! Ich fand es langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de