Kann Janni (29) ihrem Ehemann Peer Kusmagk (44) vertrauen? Aktuell schwebt der Moderator mit der hübschen Profi-Eiskunstläuferin Kat Rybkowski bei Dancing on Ice über die eisige Bühne. Am vergangenen Freitag startete die dritte Staffel des TV-Formats. Unter den zehn Promis, die sich auf dem Eis versuchen, ist in diesem Jahr auch der Dschungelkönig von 2011. Bei den Eiskunstlauf-Küren kommt er der Profi-Sportlerin Kat teilweise ganz schön nahe – kommt bei seiner Frau Janni da nicht ein wenig Eifersucht auf?

Im Promiflash-Interview sprach die Surferin jetzt ganz offen über dieses Thema und stellte klar: "Ich vertraue Peer voll und ganz, das auf jeden Fall. Kat ist total wichtig für ihn gerade, ohne sie könnte er nicht tanzen." Sie sei sogar erleichtert, dass ihr Liebster eine derart Glätte-erprobte Kollegin hat: "Auf dem Eis ist das noch mal eine ganz andere Nummer. Da bin ich froh, dass er einen Profi an seiner Seite hat." Während des Trainings hatte Peer sich bereits eine Verletzung zugezogen – das solle sich nicht wiederholen.

Statt eifersüchtig zu sein, schaut Janni lieber positiv in die Zukunft: Sie könne es kaum erwarten, ihren Gatten wieder dorthin mitzunehmen, wo Wasser den für sie angenehmeren Aggregatzustand hat: "Ich freue mich dann aber, ihn mal wieder mit aufs Wasser zu nehmen, in mein Element." Am kommenden Sonntag ist Peer zunächst einmal im gefürchteten Skate-Off und muss dort noch einmal alles geben, um in die nächste Runde der TV-Show zu kommen.

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Peer Kusmagk und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Kat Rybkowski und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de