Wie heißt es doch so schön: Die Liebe kennt kein Alter. Und deswegen hat Amors Pfeil auch bei Christie Brinkleys (65) Ex Peter Cook und der Psychologie-Studentin Alba Jancou eingeschlagen. Doch wie nun herauskommt, haben die beiden bei dem Altersunterschied wohl etwas geflunkert. Die Blondine soll sogar noch jünger sein als gedacht. Doch der geplanten Hochzeit dürfte das Ganze trotzdem nicht im Wege stehen.

Mit Zahlen scheint es Peter wohl nicht so zu haben. Denn nachdem er sich im September mit Alba in Griechenland verlobte, schwor er gegenüber Page Six, dass seine Liebste trotz Zweifel "bereits" 21 Jahre alt sei. Doch damit scheint er nicht ganz richtig zu liegen. Wie anonyme Quellen gegenüber dem Klatsch-Portal bestätigten, soll die Blondine in Wahrheit 20 sein und ihren Geburtstag auch erst im März feiern. Doch warum das Schwindeln um ein Jahr? Die Insider vermuten die Notlüge könnte darauf zurückzuführen sein, dass Petes Verlobte somit jünger ist als seine 21-jährige Tochter Sailor.

Auf die Hochzeitspläne dürfte sich der Altersunterschied allerdings nicht negativ auswirken. Im Interview schwärmte Pete in den höchsten Tönen von seiner Alba: "Wir sind sehr glücklich, dass wir in dem anderen unseren Seelenverwandten gefunden haben. Wir freuen uns auf viele Jahre Ehefreuden."

Getty Images Christie Brinkley, ihr Ex-Mann Peter Cook und die gemeinsamen Kinder Jack Paris und Sailor Lee

Getty Images Peter Cook mit Freundin Alba Jancou und Bobby Flay, Juli 2019

Getty Images Christie Brinkley und Peter Cook, Mai 2002

