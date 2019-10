Wo die Liebe hinfällt! Im Jahr 2008 ließen sich das langjährige Cover-Girl Christie Brinkley (65) und ihr Mann Peter Cook scheiden. Nun hat der einstige Single-Mann offenbar die Frau fürs Leben gefunden und ist wieder in festen Händen. Alba Jancou, das neue Herzblatt des 60-Jährigen, ist 39 Jahre jünger als er. Der Architekt und die Studentin sind schon verlobt und planen ihre Hochzeit!

"Wir fühlen uns unglaublich glücklich, im jeweils anderen unseren Seelenverwandten gefunden zu haben", erklärte Peter gegenüber PageSix sein Verhältnis zu Alba. Am 15. September habe sich das Pärchen vor einer Kirche auf der griechischen Urlaubsinsel Santorini verlobt. Ab sofort glitzert am Ringfinger der 21-jährigen Blondine ein sechs-Karat-Diamant.

Der Ex von Christie soll seine neue Liebe bereits vor einem Jahr kennengelernt haben. Ihre Hochzeit planen die Turteltauben in einer Location in Europa. "Wir freuen uns auf viele glückliche Ehe-Jahre", verriet der baldige Bräutigam. Nach dem Jawort wäre Peters neue Ehefrau Alba als Stiefmutter im gleichen Alter wie seine Tochter Sailor.

Getty Images Peter Cook mit Freundin Alba Jancou und Bobby Flay, Juli 2019

Getty Images Christie Brinkley im September 2019

Getty Images Christie Brinkley, ihr Ex-Mann Peter Cook und die gemeinsamen Kinder Jack Paris und Sailor Lee

