Wird Niklas Stark (24) etwa der neue Mats Hummels (30)? Letzterer wurde bekanntlich im März dieses Jahres von Joachim Löw (59) aus dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen. Trotz des akuten Personalmangels in der Verteidigung möchte der Bundestrainer nicht mehr auf den Weltmeister von 2014 zurückgreifen. Der Coach zieht stattdessen andere Kandidaten für die Abwehr vor, genauer gesagt: Niklas. Der ehrgeizige Hertha-Verteidiger könnte die Lücke womöglich füllen, die Mats hinterlassen hat. Doch wie tickt der attraktive Kicker eigentlich?

Der gebürtige Franke ist ein harter Hund. Am vergangenen Wochenende brach er sich in einem Luftzweikampf die Nase. Trotzdem lehnte er die Nominierung für die Nationalelf nicht ab. "Wenn der Bundestrainer anruft und sagt, er will mich dabei haben, dann komme ich – sofern ich laufen kann", erklärte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Der 24-Jährige brennt darauf, endlich das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Bisher wurde er achtmal eingeladen und musste auf sein Debüt warten. Im Oktober bekam er von Jogi eine Einsatzgarantie, verletzte sich aber nachts im Teamhotel an einer Tischkante schwer. Am Samstagabend im Spiel gegen Weißrussland könnte es dann allerdings endlich soweit sein.

Was die Schlagzeilen angeht, kommt der 1,90-Meter-Hüne seinem Vorgänger nicht besonders nah. Während Mats auch des Öfteren auf roten Teppichen mit seiner Frau Cathy (31) zu sehen ist und im Netz süße Einblicke in sein Familienleben gibt, ist der Sonnyboy auf Social Media zurückhaltender. Aus dem Privatleben des Hotties sieht man dort wenig. Aber Ladys, aufgepasst: Seit über drei Jahren soll er Single sein.

