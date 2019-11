Was erwartet die Zuschauer heute bei Dancing on Ice? Am Freitag durften die ersten fünf Kandidaten bereits zeigen, was sie auf der Eisfläche drauf haben. Die nächsten fünf Teilnehmer treten erst heute mit ihrer Kür an. Einer von ihnen ist Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (30) – der sein großes Eis-Debüt offenbar kaum noch abwarten kann. Im Netz stimmt er seine Fans schon auf das Show-Event ein!

Auf Instagram teilte der einstige Let's Dance-Teilnehmer ein Foto mit seiner Tanzpartnerin Amani Fancy (22). Dazu erklärte er, dass man mit einem simplen Augenkontakt eine ganze Geschichte schreiben könne – was er nun bei "Dancing on Ice" beweisen will: "Eine dieser Geschichten wird heute beginnen. Amani und ich werden uns um ein intensives Thema kümmern. Jeder von uns kennt es. Wer wissen möchte, welche Geschichte wir mit unserem Tanz erzählen, sollte heute 20:15 Uhr einschalten."

Mit seinem Post machte Eric aber nicht nur Werbung für seinen großen Eistanz-Moment. "Danke Amani, dass du mir diese Kunstform zeigst und ich mich immer intensiver mit meinem Flow beschäftigen darf", bedankte er sich außerdem bei seiner Tanzpartnerin.

SAT.1 / Markus Nass Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Kandidat

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Kandidat Eric Stehfest

Anzeige

MG RTL D Eric Stehfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de