Cindy (31) stellt eine wichtige Forderung! Eigentlich ist die Berlinerin schon verheiratet – in der ersten Folge der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick gab sie dem Accountmanager Alexander das Jawort. Gegenüber Promiflash gaben die Turteltauben zu, dass sie sich eine zweite Hochzeit durchaus vorstellen könnten. Dieses Thema kam auch bereits während ihrer Flitterwochen auf. Doch Cindy würde ihren Mann nur unter einer Bedingung noch einmal heiraten!

Während ihres Honeymoons auf Bali kam Cindy beim Anblick eines Tempels auf eine Idee: "Vielleicht könnten wir dort ja noch einmal heiraten", schlug sie Alex unverbindlich vor. "Würdest du mich noch einmal heiraten?", fragte der 44-Jährige darauf erstaunt. "Weiß ich nicht. Du hast mich ja noch nicht gefragt – das ist jetzt keine offizielle Frage, denke ich", stellte die Blondine klar. Sie würde das jetzt erst einmal als Vorschlag verbuchen – dem stimmte auch ihr Gatte zu.

Aber eigentlich besiegeln Cindy und Alex ihre Ehe ohnehin schon jeden Tag aufs Neue. In der dritten Folge starteten die beiden in die Flitterwochen und dort gewährten sie den Zuschauern Einblick in ein süßes Pärchen-Ritual. Sie tauschen täglich ihre Ringe und widmen sich dabei liebevolle Worte. "Mein lieber Schatz, ich möchte noch immer den Rest meines Lebens mit dir verbringen!", schwärmt die 31-Jährige.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / alex.hadeb Alexander und Cindy, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

