Cindy (31) und Alex haben die diesjährige Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick eröffnet! Die beiden schritten als Erste vor den Traualtar und sagten "Ja" zueinander. Damit sind die Marinesoldatin und der Essener also längst Mann und Frau. Aber könnten sie sich eigentlich vorstellen, ihr Ehegelübde nach dem Sozial-Experiment noch einmal zu erneuern? Das haben die beiden nun gegenüber Promiflash verraten.

Sollten Cindy und Alex die Kuppelshow als Paar verlassen, wären sie auf jeden Fall nicht abgeneigt, sich noch einmal "zu trauen". "Eine zweite Hochzeit wäre für uns absolut denkbar", waren sich die zwei im Gespräch mit Promiflash einig. Schließlich konnten beim ersten Mal ja nicht all ihre Freunde und Verwandten mit dabei sein. "Außerdem würden wir – in diesem Fall – 'Ja' zum anderen sagen, obwohl wir auch seine Schwächen kennen", betonten sie weiter.

Aber eigentlich besiegeln Cindy und Alex ihre Ehe ohnehin schon jeden Tag aufs Neue. In der dritten Folge starteten die beiden in die Flitterwochen und dort gewährten sie den Zuschauern Einblick in ein süßes Pärchen-Ritual. Sie tauschen täglich ihre Ringe und widmen sich dabei liebevolle Worte. "Mein lieber Schatz, ich möchte noch immer den Rest meines Lebens mit dir verbringen!", schwärmte die Berlinerin.

Instagram / alex.hadeb Alexander und Cindy, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Sat.1 Alex und Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

