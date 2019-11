Darauf haben so viele ihrer Fans gewartet! Sarah Joelle (30) ließ Ende Oktober die Baby-Bombe platzen. Sie erwartet ihr allererstes Kind und ist bereits im sechsten Monat schwanger. Allerdings zeigte die ehemalige-Adam sucht Eva-Teilnehmerin entgegen aller Erwartung relativ wenig von ihrem Schwangerschaftsbauch im Netz. Während sich die 30-Jährige sonst immer gerne freizügig gezeigt hat, versteckte sie in den letzten Monaten ihre wachsende Kugel. Doch jetzt ist Schluss mit dem Versteckspiel: Sarah zeigt stolz ihr Babybäuchlein!

Auf ihrem Instagram-Kanal fasste die Dschungelcamperin sich jetzt das Herz und postete ein Spiegel-Selfie, auf dem sie in einem bauchfreien Outfit zu sehen ist, dabei ragt ihre Baby-Kugel deutlich hervor. "Nachdem mich nun so viele gefragt haben, warum ich meinen Bauch bis jetzt nicht gezeigt habe, vertraue ich euch nun das Privateste und Intimste an, was eine junge Frau mit der Öffentlichkeit teilen kann", kommentierte sie ihr süßes Foto. Ihr neues und schwangeres Ich mit ihren Fans zu teilen, sei ihr ziemlich schwergefallen, weswegen sie sich erst jetzt so offen zeige.

Ihre Follower sind jedenfalls entzückt und freuen sich über ihr aktuelles Bauch-Update. "Glückwunsch, meine Süße! Du wirst eine super Mama", schrieb ihr eine Userin. Wie findet ihr Sarahs neues Bild? Stimmt ab!

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle, November 2019

Promiflash Sarah Joelle Jahnel auf dem AEDT-Sommerfest 2019

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel

