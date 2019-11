Seit über drei Monaten schwebt Patrick Fabian (32) im Vaterglück! Im August dieses Jahres bekamen der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Partnerin Lea ihr erstes Kind. Mit der Verkündung der Geburt ließen sich die beiden YouTuber allerdings zunächst Zeit, sie wollten die ersten Tage als kleine Familie in Ruhe genießen. Ähnlich hielten sie es mit dem Bekanntmachen des Namens für ihren kleinen Wonneproppen – denn erst jetzt nannten sie ihn in voller Länge.

Bereits Anfang Oktober hatte Patrick verraten, dass die Kleine Lilly gerufen wird. Doch jetzt ist klar: Das ist noch nicht alles. "Sophia – so lautet der zweite Vorname unserer kleinen Prinzessin", schrieb Fabian zu einem Foto von seiner Tochter auf Instagram. Was wohl der Grund für diese Wahl war? Der Schauspieler selbst hat zwei Vornamen, während die Mutter des Kindes sogar vier hat. Zudem wies der 32-Jährige in seinem Post auf die richtige Schreibweise hin: "Lilly Sophia, ohne Bindestrich." Ein Doppelname ist es also nicht.

So schön das Leben zu dritt für das junge Paar zumeist ist, die kleine Lilly Sophia stellt ihre Eltern auch vor ganz neue Herausforderungen. So soll der drei Monate alte Nachwuchs an Regulationsstörungen aufgrund von Reizüberflutung leiden, was umgangssprachlich als "Schreikind" bezeichnet wird. Fabian und Lea haben jedoch Mittel und Wege gefunden, um damit umzugehen. "Zum Beruhigen ist es bei Lilly ganz sinnvoll, ihr einen Nuckel anzubieten, weil sie sich damit wieder regulieren kann", erklärte der stolze Papa in einem neuen YouTube-Video.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabians Tochter Lilly Sophie

Instagram / hontiponti Patrick Fabian mit Freundin Lea und Tochter Lilly, Oktober 2019

