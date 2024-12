Nach "Love Island VIP": Chiara ist von Patrick "enttäuscht"

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) konnten die erste Staffel von Love Island VIP gewinnen und sich gemeinsam über 50.000 Euro freuen. Doch nach der Datingshow zeigte der ehemalige SixxPaxx-Stripper kein Interesse mehr an der Influencerin. Im Promiflash-Interview verrät Chiara, wie sie heute zu Patrick steht: "Ich bin enttäuscht von ihm, weil so vieles von dem, was er gesagt hat, nur heiße Luft war. Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, ihn in Berlin zu besuchen und seinen Alltag kennenzulernen. Wir hatten uns sogar fest vorgenommen, mit dem Gewinn einen gemeinsamen Urlaub zu planen, abzuschalten und gemeinsame Erinnerungen zu sammeln. Doch nichts davon ist passiert."

Chiara habe schon nach Flügen geschaut, um die gemeinsame Reise endlich zu buchen, doch Patrick habe sich zu diesem Zeitpunkt schon von ihr distanziert. "Es ist schon echt blöd, wenn man nach einem Jahr Dating-Pause ausgerechnet an so jemanden gerät. Aber zu meinem 'Glück' fällt es mir mittlerweile schwer, Vertrauen oder Gefühle aufzubauen", erklärt die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Auch wenn ich enttäuscht von Patrick war, hatte ich mich immerhin noch nicht verliebt. Dadurch konnte ich mein Herz schützen."

Trotz der großen Enttäuschung über Patrick und den Ausgang nach "Love Island VIP" haben Chiara und Patrick noch "sporadisch Kontakt". "Wir reden hin und wieder über die Folgen und wie es uns damit geht", erzählt Chiara im Interview und fügt hinzu: "Ich denke aber, dass dieser Kontakt mit dem Ende der Ausstrahlung abklingen wird. Schließlich haben wir ja abseits der Show nichts, was uns wirklich verbindet."

RTL Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

RTLZWEI / ITV Studios Germany Chiara Fröhlich, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

