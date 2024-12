Chiara sicher: Patrick wollte bei "Love Island VIP" nur Fame

Chiara Fröhlich (27) hatte nach Love Island VIP mit Patrick Fabian (37) eigentlich große Pläne. Nach dem Format zeigte der ehemalige SixxPaxx-Stripper der Influencerin aber weniger Interesse. Im Promiflash-Interview vermutet Chiara, dass Patrick sich durch seine Teilnahme nur einen höheren Bekanntheitsgrad erhofft hat: "Wir alle gehen ins Fernsehen, um gesehen zu werden. Doch ich finde es schade, wenn das die einzige Motivation ist – besonders in einer Datingshow! Leider merkt man bei Patrick oft, dass es ihm vor allem um seine Bekanntheit geht."

Eine Sache sei Chiara bei Patrick aufgefallen. "Viel zu oft redet er über Oberflächlichkeiten oder darüber, welche Shows für ihn als Nächstes infrage kommen könnten", erinnert sich die 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich war sprachlos, als er mich nach 'Love Island VIP' tatsächlich gefragt hat, ob ich nicht mit ihm zusammen in eine gewisse andere TV-Show gehen möchte." Das habe Chiara "dankend abgelehnt" und sich ihren Teil gedacht. "Sogar im 'Aftershow'-Podcast von RTL hat er mich nochmal gefragt: 'Welche Shows gibt es denn noch, wo wir uns nochmal kennenlernen könnten?'", ärgert sich Chiara.

Dementsprechend zweifelt sie mittlerweile auch an Patricks ernsten Absichten ihr gegenüber. "In der Show habe ich es ihm geglaubt, aber jetzt, wo ich sehe, wie alles ausgegangen ist, kann ich diese Frage leider nicht mit 'Ja' beantworten. Ich glaube nicht, dass er es ernst mit mir gemeint hat, sonst wäre alles anders verlaufen", erzählt Chiara im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Selbst, wenn aus uns ein festes Paar geworden wäre, wäre er anders mit mir umgegangen, wenn ihm ernsthaft etwas an mir gelegen hätte." Mittlerweile sei Patrick ein "großes Fragezeichen" für die TV-Bekanntheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / bronkofroehlich Chiara Fröhlich mit ihrem Hund Bronko

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Chiara Fröhlich, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige