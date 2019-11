Mit Juwelen kennt sie sich aus! Bei den britischen Royals gibt es zahlreiche kostbare Schmuckstücke. Wer jetzt aber glaubt, die Kronjuwelen und Co. werden ausschließlich mit spezieller Politur, teurem Spezialreiniger oder vom Juwelier auf Vordermann gebracht, der irrt sich. Die Diamanten und Edelsteine von Queen Elizabeth II. (93) werden mit einem hochprozentigen Vergnügungstropfen behandelt, um wieder in vollem Glanz zu erstrahlen!

Was ist das Wundermittel für strahlende Juwelen? Eine Frage, mit der sich viele Schmuckliebhaber herumschlagen. Denn irgendwann sehen die teuren Stücke nicht mehr so schön aus wie noch am Anfang. Damit das den Edelsteinen der Queen nicht passiert, werden diese immer poliert – mit einem einfachen Hausmittel! Angela Kelly, die langjährige Stylistin der Monarchin verrät in ihren Buch The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe: Für sie sei Gin das ultimative Hausmittel! "Ein wenig Gin und Wasser erweisen sich als nützlich, um den Diamanten der Queen einen Extra-Glanz zu verleihen", so die Designerin.

Allerdings räumte sie auch ein, dass sie mit dem Gin lediglich die Ausbesserungsarbeiten vorgenommen habe. Wenn es die Schmuckstücke bitter nötig hatten, habe auch sie lieber den Profis die komplette Reinigung überlassen.

