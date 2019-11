Janni (29) und Peer Kusmagk (44) durchleben wegen Dancing on Ice harte Zeiten! Seit Monaten trainiert der Moderator für das Format, arbeitet zudem weiterhin im Radio und ist für seine beiden Kinder Emil-Ocean (2) sowie Yoko da. Da bleibt das gemeinsame Liebesleben schon mal ein wenig auf der Strecke. Trotzdem kann Peer immer auf die Unterstützung seiner Familie zählen – wobei manchmal auch Opfer gebracht werden müssen: Denn der einstige Dschungelkönig befindet sich im Moment mehrere Hundert Kilometer von Janni und seinen Kindern entfernt!

Am Dienstag veröffentlichte Janni auf Instagram ein Bild von sich mit ihren beiden Kindern, "Papas Fanclub", wie sie dazu schrieb. Unter dem Post verriet die Profi-Surferin: "Während Peer in Berlin ist, um sich auf seinen nächsten Auftritt bei 'Dancing on Ice' vorzubereiten, halten wir hier in Köln die Stellung." Obwohl die Shows selbst in Köln stattfinden, müssen einige Kandidaten unter der Woche in der Hauptstadt trainieren.

Um Peer vor Ort zu unterstützen und Emil-Ocean sowie Yoko anstrengende, wöchentliche Reisen zu ersparen, bleiben Janni und die Kids dieses Mal in der Stadt des Karnevals. Damit dürfte auch klar sein, dass die Sportlerin ihren Liebsten am kommenden Freitag im Studio anfeuern wird.

Instagram / jannihonscheid Yoko, Janni und Emil-Ocean Kusmagk

Anzeige

Getty Images Kat Rybkowski und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Die Kusmagks in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de