Peer Kusmagk (44) spricht ehrlich über die wohl schwerste Zeit seines Lebens! Der Schauspieler gilt in der Öffentlichkeit als gut gelaunter Spaßvogel, der stets ein Lächeln auf den Lippen trägt. Doch hinter den Kulissen ging es dem heutigen Familienvater nicht immer so gut: Wie Peer nun in einem Interview zugab, war er jahrelang alkoholabhängig. Seine Frau Janni (29) weiß von seiner dunklen Vergangenheit – und half ihm, die Krankheit endgültig zu überwinden!

2016 lernten sich Peer und Janni in der Dating-Show Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen und lieben. Damals hatte der frühere Gastronom bereits einen Entzug hinter sich, kämpfte jedoch noch immer gegen die Sucht an. Die Liebe zu der Surferin habe ihn dann gestärkt: "Bei Janni war mir sehr schnell klar: Das ist die Frau, mit der ich Kinder haben möchte. Bei ihr musste ich mit offenen Karten spielen und alles zugeben. Auch meine Rückfälle, meine schwachen Momente!", erklärte Peer gegenüber Bild. Die Sportlerin habe den Dancing on Ice-Teilnehmer an die Hand genommen und ihn mit ihrer Lebensenergie angesteckt: "Sie hat mir [...] den Weg in mein neues unabhängiges, sportliches und glückliches Leben gezeigt! Sie war mein Rettungsanker!"

Heute denke er gar nicht mehr an den Alkohol: "Mir schmeckt‘s auch gar nicht mehr – das ist wahrscheinlich das beste Zeichen dafür, dass man es geschafft hat!", schilderte der 44-Jährige stolz und fügte hinzu: "Das Gute an dieser Krankheit ist: Sie ist komplett heilbar, wenn man den ersten Schritt erst einmal gegangen ist."

Getty Images Peer Kusmagk bei einer Restaurant-Eröffnung 2010 in Berlin

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

gbrci / Future Image / Action Press Peer Kusmagk, Schauspieler und Moderator

