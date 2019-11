Sagt Katie Price (41) ihrem Chaos nun den Kampf an? Erst vor wenigen Wochen gewährte das It-Girl seinen Fans Einblicke in seine eigenen vier Wände. Dabei entpuppte sich ihr Zuhause als waschechte Messie-Villa, die dringend mal entrümpelt werden sollte. Ob das britische Reality-Sternchen genau das in Angriff nimmt? Das würde zumindest den seltsamen Aufzug erklären: Katie präsentiert sich jetzt in einem weißen Overall mit integrierten Putzlappen.

Paparazzi-Bilder zeigten die 41-Jährige in dem schrägen Outfit: Zusätzlich zu dem Maleranzug hatte sie sich Staubwedel um die Ellenbogen und Knie geschnallt – ob das Katies ultimativer Putzteufel-Look ist? Die Aufnahmen sind während der Dreharbeiten für die neue Staffel ihrer TV-Show "My Crazy Life" entstanden. Was der genaue Hintergrund ist, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Die Vierfach-Mama fühlte sich pudelwohl, denn sie lachte und grinste fast auf jedem Foto.

Das könnte aber auch daran liegen, dass Katie sich erst vor wenigen Wochen mit ihrem Ex Kris Boyson versöhnt hat. Aktuellen Gerüchten zufolge sollen die Turteltauben sogar mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit stecken. Allerdings ist Katie noch gar nicht von ihrem Mann Kieran Hayler (32) geschieden.

ActionPress Katie Price im November 2019

Backgrid Katie Price, britisches Reality-Sternchen

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

