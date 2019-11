Nicht nur die Queen of Drags-Kandidatinnen kommen in der Show so richtig aus sich heraus! Vergangene Woche ist das neue Format angelaufen, in dem Conchita Wurst (31), Bill Kaulitz (30) und Heidi Klum (46) nach der besten Dragqueen Deutschlands suchen. Die Zuschauer bekamen bereits eine Menge Glitzer und Glamour zu sehen – auch seitens Modelmama Heidi, die sich, nachdem sie sich die Erlaubnis der Travestie-Künstlerinnen eingeholt hat, in dem Format ebenfalls an ausgefallenere Looks wagen will. Nun gab die Laufsteg-Queen schon einen Vorgeschmack auf ihr Mega-Make-up für die kommende Folge!

Mit den ironischen Worten "Mehr ist mehr" und dem Hashtag #QueenofDrags präsentierte die 46-Jährige das Kunstwerk in ihrem Gesicht via Instagram: Heidis Augen sind von künstlichen, steinchenbesetzten Wimpern in Überlänge eingerahmt – zusätzlich trägt die Beauty noch eine Menge schillernden Lidschatten in Blau- und Violettönen, der kunstvoll aufgetragen wurde. Das einzig Schlichte an ihrem Make-up: Ihre Lippen, die in einem zarten Rosa gehalten sind. Die Fans sind absolut begeistert von dem märchenhaften Anblick und finden: "Wow, du bist einfach die Mother of Drags", wie ein Nutzer in den Kommentaren jubelte.

In einem weiteren Posting gab Heidi neben der Farbexplosion in ihrem Gesicht sogar schon das Outfit preis, das sie in der zweiten Episode tragen wird: Einen knappen Glitzer-Zweiteiler mit dazu passender Jacke und Overknee Stiefeln. Außerdem enthüllte die Ehefrau von Tom Kaulitz (30), das keine geringere als Mode-Ikone Amanda Lepore als Gastjurorin zu ihnen stoßen wird, die offen als Transfrau lebt.

