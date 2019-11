Daniel Radcliffe (30) geht hinter ihm regelrecht unter! Dabei ist eigentlich er der Star - über Nacht berühmt geworden durch die Harry Potter-Filme. In den vergangenen Jahren ist es um den Briten aber etwas ruhiger geworden. Dafür sorgt jetzt sein Bodyguard für ziemlich viel Aufsehen – und das wohl auch zurecht: Am Flughafen wurde Daniel mit seinem mega-muskulösen Personenschützer abgelichtet!

Paparazzi erwischten den 30-Jährige am Dienstag bei der Ankunft am JFK Flughafen in New York. Dick eingepackt und mit einem lässigen Cappy auf dem Kopf, spazierte der Leinwandheld hinter seinem Leibwächter her. Und der stahl ihm glatt die Show: Mit seinen ziemlich muskulösen Armen schob Daniels Begleiter den Kofferwagen vor sich her. Seine grimmige Mimik lenkte dabei keinesfalls von seinem absolut überzeugenden Muskeltonus ab.

Anfang des Jahres offenbarte Radcliff, dass er als Jugendlicher große Schwierigkeiten hatte, mit dem schnellen Ruhm durch seine Harry-Potter-Darstellungen klarzukommen. Er griff damals immer öfter zur Flasche. "Da ist dieses Bewusstsein, mit dem ich vor allem in meinen späten Teenager-Jahren zu kämpfen hatte, als ich zum ersten Mal ausging. [...] Ich fühlte mich beobachtet, wenn ich in eine Bar oder einem Pub ging. In meinem Fall war es am einfachsten, die Beobachter zu vergessen, indem ich mich betrank", erzählte Daniel ganz unverblümt in einem Interview.

