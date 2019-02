Es war der Fremdschäm-Moment der vergangenen Staffel! Janine Christin Wallat verknallte sich 2018 so sehr in Bachelor Daniel Völz (33), dass sie ihm in der Sendung einen Liebesbrief schrieb. Auch in diesem Jahr rechneten die Zuschauer der Kuppelshow bei einer Kandidatin mit gefühlvollen Zeilen: Jennifer Lange ging im Rennen um das Herz von Andrej Mangold (32) ähnlich verbissen zur Sache wie einst Janine Christin. Und nun: Jennifer enttäuschte die Fans der Sendung nicht und verfasste tatsächlich einen Brief.

In der siebten Folge des Rosenformats besuchte der Basketballer seine letzten vier Kandidatinnen zu Hause und stattete auch der Sport- und Gesundheitstrainerin einen Besuch ab. Nach einem kurzen Plausch mit Jennys bester Freundin Sarah kuschelten die Turteltauben zusammen auf der Couch, bis Jenny plötzlich ein kleines Klemmheft hervorholte. "Deine offene und ehrliche Art begeistert mich sehr. Es gibt nicht viele Menschen, die ihre Gefühle so zeigen und zu ihnen stehen. Das ist wirklich schön und ich glaube, das verbindet uns", teilte die 25-Jährige ihrem Herzblatt in dem Schreiben mit. Ein besonderes Schmankerl in dem Liebesbrief war der große Kussmund neben der Unterschrift.

Doch wird es Jenny mit diesem Einsatz weiter bringen als Janine Christin? Letztere musste jedenfalls kurz vor den Dreamdates ihre Koffer packen. Andrej war von Jennys Brief allerdings gleichermaßen gerührt wie begeistert. "Da weiß man einfach, dass es echt ist und dass sich das über den Zeitraum aufgebaut hat und wir uns da auch zusammen entwickelt haben. Das ist ja das, was ich auch suche", sagte er. Scheint ganz so, als würde Jenny die nächste Rose schon sicher haben. Was sagt ihr zu ihrem Liebesbrief? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

