Kein liebeshungriger Landwirt hat in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau für so viel Trubel gesorgt wie Michael. Der 30-Jährige aus Mittelfranken staubte in diesem Jahr nicht nur mit Abstand die meisten Briefe ab – er hatte auch die größten Schwierigkeiten, sich für eine seiner zahlreichen Bewerberinnen zu entscheiden. So draufgängerisch, wie er im Umgang mit der ihn umgebenden Damenwelt scheint, ist er aber nicht in jeder Hinsicht: Michael trinkt so gut wie gar keinen Alkohol!

Bei Extra sahen die Zuschauer den selbstständigen Garten- und Landschaftsbauer im Gespräch mit Ralf Herrmann. Während sich der Bauernreporter zur Feier des Tages ein Bier genehmigte, nippte Michael an einer Spezi. "Kurz vor seinem 18. Geburtstag war er im Nachbardorf auf einer Party und hat es da ordentlich übertrieben, ist dann nach Hause gelaufen und hat sich vor die Haustür gelegt. Das Problem: Es war Winter, minus sieben Grad, er lag da ohne Jacke", begründete Ralf im Anschluss an den Beitrag Michaels Abstinenz. "Sein Opa hat ihn am nächsten Morgen völlig unterkühlt gefunden, hat den Rettungswagen gerufen. Kurz vor knapp", fuhr er fort.

Auch wenn es um seine Tochter geht, herrscht vom Frauenhelden keine Spur mehr. Gegenüber Ralf kam Michael aus dem Schwärmen für das Leben auf dem Land mit seinem Kind gar nicht mehr heraus: "Das macht so viel Freude mit den Tieren, vor allem für meine Kleine. Heutzutage die Kinder, die kennen das ja gar nicht mehr. Die macht mit mir alles, füttert die Tiere und das ist einfach schön."

Instagram / ralf.herrmann.tv Ralf Herrmann und Bauer Michael

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Gesichter Ralf Herrmann und Inka Bause

