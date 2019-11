Im Frühling ist Scarlett Gartmann (26) Mutter einer Tochter geworden. Seitdem lässt die Freundin von Fußballer Marco Reus (30) ihre Fans im Netz an ihrem Alltag als Mama teilhaben. Schon während der Schwangerschaft hatte sie ihre Erfahrungen mit ihrer Community geteilt. Mittlerweile ist ihr kleiner Sonnenschein über sechs Monate alt und verlangt der Blondine einiges ab. Scarlett weiß aber, was ihre Prinzessin glücklich macht!

Auf Instagram postete die 26-Jährige am Dienstag eine niedliche Bilderreihe von sich und ihrem Baby, das im Kinderwagen liegt. Auf den Fotos beugt sich Scarlett vor und zieht lustige Grimassen, die ihrem Wonneproppen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. "Bespaßung ist alles", schreibt sie dazu mit dem Hashtag #momlife. Die Mütter unter ihren Followern verstehen Scarlett anscheinend sehr gut: "Die Kleinen fordern eben immer mehr Aufmerksamkeit. Aber ich liebe es. Mama-Sein ist das größte Glück der Erde", kommentiert eine Nutzerin.

Da die Influencerin auch nach der Geburt einen straffen Zeitplan hat und häufig unterwegs ist, fragen sich allerdings viele ihrer Fans, was sie währenddessen mit ihrer Tochter mache. "Ich habe sie tatsächlich in der Regel immer mit. Egal, wo ich bin. Falls nicht, ist sie bei Marco oder meiner Mama", erklärt Scarlett in ihrer Instagram-Story. Man könne ihr Kind überall mit hinnehmen.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Marco Reus und ihr Nachwuchs

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, November 2019

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter im September 2019

