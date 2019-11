Grausame Attacke in Berlin! Am Dienstagabend hielt der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Fritz von Weizsäcker, einen Vortrag In der Charlottenburger Schlosspark-Klinik. Während der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin über das Thema Fettleber sprach, stürmte ein Mann auf die Bühne und griff den Mediziner mit einem Messer an – der Arzt erlag noch am Abend seinen Verletzungen.

"Bei einem Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Redner", bestätigte die Berliner Polizei auf Twitter. Man habe versucht, den 59-Jährigen noch vor Ort zu reanimieren – ohne Erfolg. Eine weitere Person wurde durch die Messerattacke verletzt. Wie die Beamten ebenfalls mitteilten, habe man gleich einen Tatverdächtigen festgenommen, zur Identität des Angreifers und des möglichen Motivs hält sich die Polizei bislang bedeckt.

Zahlreiche Freunde nehmen im Netz Abschied – so auch FDP-Chef Christian Lindner. "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben", hält der Politiker betroffen fest. Fritz von Weizsäcker hinterlässt seine Frau und drei gemeinsame Kinder.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Fritz von Weizsäcker und seine Ehefrau Katja

Getty Images Fritz von Weizsaecker, Marianne von Weizsaecker und Joachim Gauck

Getty Images Christian Lindner



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de