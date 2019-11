Von wem Alessio Lombardi (4) diese Coolness wohl in die Wiege gelegt bekommen hat? Zugegeben, schon der Style von Papa Pietro Lombardi (27) ist lässig und hip – doch auch Mama Sarah (27) steht ihrem Ex modisch in nichts nach und verzückt die Fans regelmäßig mit angesagten Looks. Kein Wunder also, dass auch der Sohnemann der Sänger schon mit vier Jahren top gekleidet ist – und nicht nur das Outfit des Jungen ist richtig cool!

Aktuell halten sich Sarah und Pietro mit Schnappschüssen ihres Knirpses auf Social Media zurück – doch endlich kommen die User wieder auf ihre Kosten! In ihrer Instagram-Story teilt die 27-Jährige jetzt ein Foto ihres Sohnes. Darauf zu sehen: Alessio als zuckersüßer Styler! Lässig mit Hemd, Sonnenbrille und gestylten Haaren sitzt der Vierjährige im Auto. Doch nicht nur in puncto Fashion zieht der Kleine die Aufmerksamkeit auf sich: Auch Alessios Blick ist herrlich und strotzt vor Coolness! Auch Sarah ist ganz fasziniert vom Auftreten ihres Sohnes und kommentiert das Bild mit: "Zu stylish für dich."

Na, wenn der kleine Mann mit diesem Style mal nicht die Mädchen im Kindergarten komplett um den Finger wickelt! Immerhin gilt er schon lange als kleiner Casanova, dem die "Girls" reihenweise hinterlaufen. Wohl kein Wunder bei diesem Charmebolzen-Blick...

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Venedig

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Weihnachten 2018

