Früh übt sich, wer später mal ein echter Casanova werden möchte! Der kleine Fratz von Sängerin Sarah (25) und ihrem Ex Pietro Lombardi (25) verzückt schon längst nicht mehr nur seine Eltern. Bei einer USA-Reise überzeugte Alessio (2) bereits zwei Prinzesschen von sich. Nun scheint er erneut ein Rendezvous gehabt zu haben: Seine Mama teilte jetzt einen niedlichen Schnappschuss vom Kindertreffen!

"Alessio hat ein Date!", betitelte die stolze Mama das Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf ist zu sehen, wie sich der Zweijährige zusammen mit einem Mädchen auf einer Picknickdecke Salzstangen, Eis und Lutscher schmecken lässt. Ob es sich bei seiner Freundin vielleicht um die kleine Valentina handeln könnte? Von ihr schwärmte der Knirps bereits im Januar. Im Promiflash-Interview plauderte die "Genau hier"-Interpretin damals sogar noch weitere Details zu der süßen Sandkastenliebe aus: "Sie zanken sich auch ein bisschen! Also er hat ihr schon an den Haaren gerissen, aber sie geben sich auch ab und zu ein Küsschen!

Dass sich schon jetzt alle um den Mini-Lombardi reißen, ist kein Wunder: Neben seinen Qualitäten als Chauffeur bewies der Hosenmatz auch bereits sein Können als Koch. Zudem macht er mit Mama Sarah schon Selfies wie ein Großer und verzückt die Damenwelt mit seinen niedlichen Knutsch-Künsten. Was sagt ihr zu dem Pic vom Play Date der beiden Kids? Stimmt in der Umfrage ab!

Facebook / @OffiziellSarahEngels Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Sarah Lombardi / About You GmbH Alessio Lombardi, Sohn von Sarah und Pietro

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de