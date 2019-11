Shirin David (24) ist überwältigt! Seit 2014 inspiriert das Multitalent ihre Fans mit Mode-, Beauty- und Lebenstipps. Mit über fünf Millionen Followern auf Instagram, 2,7 Millionen Abonnenten auf YouTube und 1,4 Millionen Fans auf Twitter ist sie eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Erst letztes Wochenende wurde Shirin bei den Place to B Awards mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Keinen Tag später erhält die Labelbesitzerin nun schon ihre nächste Trophäe!

Die gebürtige Hamburgerin mit litauischen und iranischen Wurzeln ist nicht nur ein Beauty- und Social-Media-Sternchen, sondern auch ausgebildete Sängerin. Als Solo-Rapperin provoziert und polarisiert die 24-Jährige. Ihr erstes Album „SUPERSIZE“ stieg direkt auf Platz eins der Charts ein – die erste Videosingle "Gib ihm" erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Goldstatus. Jetzt folgte die nächste Sensation: Der offizielle Bambi-Instagram-Account teilte ein Bild der Influencerin und verkündete die frohe Botschaft: "Und zwar erhält @shirindavid den BAMBI in der Kategorie Shootingstar. Deutschlands wichtigster Medienpreis würdigt damit den kometenhaften Aufstieg des Social-Media-Superstars und ihr besonderes Gespür für Inhalte, die junge Leute begeistern."

Als Shirin erfuhr, dass sie einen Bambi gewonnen hat, war sie total happy. In ihrer Instagram-Story postete sie ihre Reaktion und schrieb: "Wenn du dich so doll freust, dass deine Wimpern abfliegen." Laut Focus online wird sie den Bambi am 21. November 2019 im Festspielhaus in Baden-Baden live im Fernsehen persönlich entgegennehmen.

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2019

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2019

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de