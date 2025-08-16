Dreifach-Mama Anne Wünsche (33) will keinen Führerschein

Anne Wünsche (33) hat ihre Fans mit einer neuen Offenbarung überrascht. Auf Instagram stellte sie sich den Fragen ihrer Follower und wurde darauf angesprochen, welches Auto sie fahre. Ihre Antwort war für viele unerwartet: "Gar keins, weil ich keins habe und auch keins will." Die Dreifach-Mama erklärte weiter, dass sie keinen Führerschein besitze und auch nicht plane, einen zu machen. Stattdessen genießt sie den Komfort, sich chauffieren zu lassen, und verriet, dass ihr Fahrer ab September mit einem neuen, luxuriösen Mercedes-Bus unterwegs sein wird.

Obwohl viele ihrer Anhänger sicherlich dachten, Anne wünsche sich die Freiheit, jederzeit selbst hinter dem Steuer sitzen zu können, sieht sie das ganz anders. Für sie scheint die Entscheidung, keinen Führerschein zu besitzen, bewusst getroffen worden zu sein und sorgt dennoch für gespaltene Meinungen unter den Fans. Während die einen ihren Lebensstil bewundern, fragen sich andere, ob sie diese Entscheidung nicht irgendwann bereuen könnte. Anne hingegen macht es nichts aus, auf das Fahren zu verzichten, und scheint diesen ungewöhnlichen Aspekt ihres Lebens voll und ganz zu genießen.

Anne sorgt immer wieder für Schlagzeilen mit ihrer ehrlichen Art und ihrer Offenheit gegenüber ihren Fans. Erst kürzlich gab sie in einem Interview einen ungewöhnlichen Einblick in ihre Arbeit als Erotik-Content-Creatorin. Sie erzählte von kuriosen Anfragen ihrer Kundschaft, die sie zum Schmunzeln brachten, aber letztlich nicht ihrem Angebot entsprachen. Diese Bereitschaft, ihr Privat- und Berufsleben mit ihrer Community zu teilen, macht sie besonders – Anne polarisiert, bleibt aber stets authentisch.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model