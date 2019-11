Motsi Mabuse (38) schwebt auch nach über vier Jahren Beziehung immer noch auf Wolke sieben! Die Let's Dance-Jurorin scheint in Tanz-Profi Evgenij Voznyuk ihre große Liebe gefunden zu haben. Ihre Verbindung hoben die Turteltauben im Frühjahr 2017 mit der Heirat auf eine neue Stufe – und krönten sie im Sommer 2018 mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Wie viel Evgenij seiner Herzdame bedeutet, erklärt sie jetzt mithilfe einer emotionalen Botschaft zu seinem Geburtstag.

Auf Instagram postet die Tanzlehrerin ein putziges Familienbild – Evgenij und Motsi lächeln darauf in die Kamera, ihr kleines Mädchen ist sicher in der Babytrage mit dabei. Zusätzlich zu diesem Schnappschuss rührt die 38-Jährige mit einigen Zeilen, in denen sie Evgenij nicht nur für seine Liebe als Partner, sondern auch als Vater dankt: "Alles Gute zum Geburtstag an die wichtigste Person in unserem Leben! Wir lieben dich so sehr. Danke, dass du der liebenswürdigste Mensch bist! Unsere Säule, unser Beschützer, unsere Zuflucht, unser Papi! Danke für deine Opfer und für deine Stärke."

Ob Evgenij seine väterliche Liebe bald noch an einen zweiten Hosenmatz verschenken darf? Motsi und ihr Mann können sich durchaus weiteren Nachwuchs vorstellen. Vor einem Jahr verriet die Moderatorin gegenüber Bunte nämlich: "Wir haben schon gesagt, wir wollen das noch mal machen. Ganz klar: Wir wollen noch ein Baby."

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse und ihre gemeinsame Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuses Mann Evgenij Voznyuk mit der gemeinsamen Tochter

Getty Images Motsi Mabuse im April 2018

