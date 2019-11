Seit vergangener Woche fiebert ganz Deutschland bei der Suche nach Deutschlands Drag-Königin mit, die von Conchita Wurst (31), Heidi Klum (46) und Bill Kaulitz (30) in der schillernden Show Queen of Drags gesucht wird. Mrs. Bella (27) ist ein großer-Fan und verpasst keine Minute des außergewöhnlichen TV-Formats – und eine der Schönheiten feiert sie dabei ganz besonders! Die YouTube-Beauty verriet Promiflash in Berlin, welche Drag es ihr besonders angetan hat!

Promiflash traf Mrs. Bella bei den Place-to-B-Awards in Berlin und plauderte mit ihr über die Debüt-Staffel von "Queen of Drags". Für eine der Kandidatinnen hegt sie besonders viel Sympathie, weil sie diese schon persönlich kennt: "Ich habe es auf jeden Fall wegen Candy Crash geguckt. Sie hat auch für uns die 'Nailshow' moderiert. Darüber bin ich mega-glücklich. Ich habe so mitgefiebert und ich versuche, bald ein paar Insidernews herauszubekommen. Wir haben schon öfter zusammengearbeitet und ich mag sie total gerne", berichtete die 27-Jährige begeistert.

"Queen of Drags" spaltet allerdings auch die Fan-Lager: Vor allem Heidis Jury-Job wurde vor dem Start der Show heiß diskutiert – viele hielten sie nicht für geeignet, da sie zu wenig Berührungspunkte mit der LGBTQ+-Community habe. Mrs. Bella hingegen kann das nicht nachvollziehen. Sie findet es nach der ersten Ausstrahlung berechtigt, dass die 47-Jährige die Drags beurteilt: "Ich finde, wir sollten da mal ein bisschen stolz drauf sein, dass eine Deutsche so durchstartet und das weltweit. Sie ist einfach ein Mega-Star und das nicht umsonst", meinte sie.

Bieber, Tamara/ActionPress YouTuberin Mrs. Bella auf der Glow by dm 2019

Instagram / thecandycrash Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin

P. Hoffmann/WENN.com Mrs. Bella beim Urban Decay Naked Cherry Launch

