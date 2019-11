Sucht-Geständnis von Peer Kusmagk (44)! Die TV-Zuschauer kennen den diesjährigen Dancing on Ice-Teilnehmer als gut gelaunten und ständig strahlenden Familienvater, doch der Dschungelcamp-Sieger von 2011 hat eine dunkle Vergangenheit. Er war lange Zeit Alkoholiker und trank teilweise bis zu drei Flaschen Wein an nur einem Abend. Wie sehr ihn diese Phase körperlich beeinträchtigt habe, erzählt Peer nun in einem Interview.

Gegenüber Bild erinnert sich der heute 44-Jährige: "Manchmal war ich morgens schweißgebadet, habe gezittert und hatte nur noch den Gedanken im Kopf, wie ich schnell und vor allem unauffällig wieder etwas trinken kann." Aus diesem Grund habe er sich nur noch mit anderen Trinkern umgeben, damit sein Konsumverhalten nicht zu sehr auffiel. Während seiner Sucht habe er auch Lügen erzählt: "Ich erinnere mich, dass ich an einem Kinoabend zweimal den Saal verlassen habe, um angeblich auf die Toilette zu gehen. Stattdessen stand ich an der Bar und habe ein Bier geext."

Inzwischen hat der Radiomoderator diese Zeit hinter sich gelassen. Dabei half ihm vor allem seine Partnerin Janni (29): "Sie hat mir [...] den Weg in mein neues, unabhängiges, sportliches und glückliches Leben gezeigt! Sie war mein Rettungsanker", schwärmt Peer von seiner Ehefrau.

gbrci / Future Image / Action Press Peer Kusmagk, Schauspieler und Moderator

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

United Archives GmbH Peer und Janni Kusmagk bei der "BEAT IT!"-Premiere, 2018

