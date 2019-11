So spaßig kann der Mutter-Kind-Alltag sein! Moderatorin Nina Bott (41) brachte zu Beginn des Jahres ihr drittes Baby zur Welt – den kleinen Lio. Ihrer Instagram-Community gewährt sie seitdem immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und in die Entwicklung ihres süßen Söhnchens. Jetzt teilte die Ex-GZSZ-Darstellerin erneut entzückendes Bildmaterial im Netz – und servierte dabei nicht nur süße Impressionen ihres mittlerweile bald einjährigen Sohnemanns, sondern auch einen appetitlichen Blick auf sich selbst.

Nina veröffentlichte gestern über ihren Instagram-Account zwei neue Fotos ihres kleinen Lieblings. Auf diesen scheint der sichtlich Spaß zu haben, denn er zeigt sich mit einem großen Kinderlächeln, bei dem sogar schon die ersten Zähnchen zu sehen sind. Die stolze Mama, die auch auf dem Bild zu sehen ist, notierte dazu: "Alles meins." Mit einem Milchfläschchen-Emoji und den Hashtags #stillbaby und #diemilchmachts erklärte sie im Bilduntertitel die Kleckerspuren auf seinem Pullover. Für den süßen Schnappschuss aus ihrem Mutter-Kind-Alltag erntete sie von ihren Anhängern zahlreiche positive Kommentare.

Doch es gibt noch ein anderes Detail, das den Fans auf dem ersten Bild regelrecht ins Auge springt – Ninas hübsches Dekolleté. Denn aktuell ist dieses verständlicherweise noch recht üppig. "Einfach nur Zucker. Und ein Hammer Still-Dekolleté" oder "Baby? Welches Baby? Nina, ich war irgendwie abgelenkt...", lauten nur zwei der lobenden Kommentare zu ihrem sexy Ausschnitt.

Instagram / ninabott Nina Bott und Sohn Lio, November 2019

Instagram / ninabott Nina Bott und Sohn Lio, November 2019

