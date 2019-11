Sie ist nicht nur die Königin der Niederlande, sondern auch eine echte Fashion-Queen. Die Rede ist von keiner Geringeren als von Königin Máxima (48). Immer wieder beweist die Frau von König Willem-Alexander (52): Sie hat ein Händchen für Mode! Ob Glitzer, Glamour oder casual – die Schönheit mit den argentinischen Wurzeln rockt passend zur Gelegenheit einfach jedes Outfit. Bei ihrem neuesten öffentlichen Auftritt zeigte sich Máxima mal wieder besonders stilsicher: Mit Hut und Blumenkleid zog sie einfach alle Blicke auf sich!

Am Donnerstagvormittag besuchte die 48-Jährige das Nemo Science Museum in Amsterdam, wo eine neue Ausstellung eröffnet wurde. Die royale Beauty brillierte dabei in einem royalblauen Kleid mit Blumenprint und Transparent-Ärmeln. Den eleganten Look rundete sie mit knalligen Accessoires ab: Passend zu ihrem roten Handtäschchen schlüpfte die Königliche Hoheit in rote Pumps und hüllte sich in einen roten Mantel. Mit den farblich passenden Handschuhen war ihre Klamotten-Kombination beinahe komplett – ein Highlight gab es jedoch noch: Máxima zierte ihr Haupt mit einem dunklen Hut, der sie wieder einmal zu einem echten Hingucker machte.

Es handelte sich keinesfalls um das erste Mal, dass die Blondine auf eine schicke Kopfbedeckung setzte! Immer wieder strahlt sie den Fotografen auf Events unter einem Hut entgegen. Es wäre gar nicht abwegig zu behaupten, dass der mittlerweile fast schon zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Wie gefällt euch Máxima besser – mit oder ohne Hut? Stimmt ab!

Splash News Königin Máxima zu Besuch im Nemo Science Museum in Amsterdam, November 2019

Anzeige

Splash News Königin Máxima zu Besuch im Nemo Science Museum in Amsterdam, November 2019

Anzeige

Splash News Königin Máxima zu Besuch im Nemo Science Museum in Amsterdam, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de