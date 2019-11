Welcher Dancing on Ice-Star sich wohl in die Herzen der Zuschauer getanzt hat? Vergangene Woche konnten die konkurrierenden VIPs erstmals zeigen, wie geschickt sie sich auf dem Eis bewegen – Unternehmer Jens Hilbert (41) lieferte dabei mit die schwächste Performance ab und musste daher als erster das Eis räumen. Wen es wohl als Nächstes treffen wird? Und wer kommt sicher in die nächste Runde? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Die Umfrage zeigt deutlich: Schon jetzt haben die Zuschauer einen absoluten Liebling! Von 1.247 Votes insgesamt (22. November, 17 Uhr) stimmten stolze 54 Prozent (674 Votes) der Nutzer für GZSZ-Star Eric Stehfest (30). Mit seinem starken und atemberaubenden Auftritt in der vergangenen Show hat der Schauspieler wohl ordentlich Eindruck auf die "Dancing on Ice"-Fans gemacht. Zudem lässt der 30-Jährige die Zweitplatzierte Lina Larissa Strahl (21) weit hinter sich zurück: Die Bibi & Tina-Darstellerin ergatterte 16 Prozent der Stimmen (193 Votes).

Das Schlusslicht bilden Jenny Elvers (15 Votes), Peer Kusmagk (12 Votes) und André Hamann (9 Votes) – sie alle konnten jeweils nur rund ein Prozent der Stimmen für sich beanspruchen. Damit stehen die Chancen für diese drei, zumindest was das Zuschauervoting nachher angeht, wohl ziemlich schlecht.

Hier noch einmal das ganze Umfrageergebnis:

Platz eins: Eric Stehfest mit 54 Prozent

Platz zwei: Lina Larissa Strahl mit 16 Prozent

Platz drei: Nadine Klein (34) mit 14 Prozent

Platz vier: Joey Heindle (26) mit sieben Prozent

Platz fünf: Klaudia Giez (23) mit fünf Prozent

Platz sechs: Nadine Angerer (41) mit zwei Prozent

Platz sieben: Jenny Elvers (47) mit 1,2 Prozent

Platz acht: Peer Kusmagk (44) mit einem Prozent

Platz neun: André Hamann (32) mit 0,7 Prozent

Sat.1 / Willi Weber Eric Stehfest und Amani Fancy bei "Dancing on Ice", 2019

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Peer Kusmagk und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de