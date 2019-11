Daniela Büchner (41) schwelgt in den Erinnerungen an ihren Jens (✝49)! Im November 2018 war der Mallorca-Auswanderer völlig überraschend an Krebs gestorben – nur knapp ein Jahr, nachdem er seine große Liebe Danni geheiratet hatte. Rund drei Jahre waren der Ballermannsänger und die gebürtige Niedersächsin ein Paar gewesen. Doch Daniela erinnert sich noch heute ganz genau an die ersten Worte, die sie mit ihrem Gatten wechselte!

In der Dokumentation Jens Büchner – Auf den Schritten eines Auswanderers wurde auch das erste Treffen der späteren Eheleute thematisiert: Bei einem Stadtfest in Danielas Heimat Delmenhorst hatten die Blondine und der Sachse sich zum ersten Mal gesehen. Schon zuvor hatte die damalige Dreifach-Mama dem Dschungelcamp-Star jedoch via Social-Media geschrieben: "Ich glaube, ich habe 'Willkommen im kleinen Chicago' oder so geschrieben – nichts Anrüchiges also!", schilderte Danni.

Nachdem die beiden dann Nummern ausgetauscht hatten, sei Jens jedoch in die Vollen gegangen: "Er hat dann 'Darf ich dir mein Hotelzimmer zeigen' oder so geschrieben, so war er halt!", schmunzelte die 41-Jährige mit Tränen in den Augen.

ActionPress Daniela Büchner in ihrer Faneteria im Juni 2019

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner in Cala Millor

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner bei der "Goodbye Jens"-Benefizveranstaltung in Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de